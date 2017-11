Agressions sexuelles : Steven Seagal accusé par plusieurs femmes

Décidemment, c'est une opération "table rase" qui se déroule à Hollywood. Cette fois, c'est l'acteur de séries B Steven Seagal, grand rival de Chuck Norris ou de Jean-Claude Van Damme, qui est visé par les accusations. L'actrice Portia de Rossi raconte ainsi sa mésaventure avec "l'expert" en arts martiaux. "Il m'a dit à quel point il était important d'avoir une proximité en dehors des plateaux alors qu'il me faisait asseoir et qu'il défaisait la braguette de son pantalon de cuir," explique-t-elle sur Twitter.

Une autre actrice, Julianna Margulies, raconte s'est retrouvée seule dans une chambre d'hôtel avec Steven Seagal pour répéter un rôle. "J'en suis sortie saine et sauve. Mais je ne sais pas comment je suis sortie de cette chambre. J'ai crié pour en sortir" affirme-t-elle, soulignant que l'homme avait posé un pistolet en évidence.

Enfin, c'est l'animatrice américaine Jenny McCarthy qui raconte une audition en 1995, lorsque le comédien tient absolument à voir sa poitrine. "J’étais écœurée. J’étais la dernière à passer dans la journée, et je me suis demandée,” Combien ont dû se déshabiller aujourd’hui ? Combien ont dû faire plus ?”, ça m’a dégoûtée" explique-t-elle.