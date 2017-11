Agressions sexuelles : Harvey Weinstein a choisi l'avocat de DSK

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

L'Arbaïn en Irak, l'un des plus grands rassemblements religieux au monde

En savoir plus

A 69 ans, ce ténor du barreau newyorkais a aussi défendu Jay-Z, Michael Jackson ou encore l'entrepreneur Martin Shkreli, considéré comme l'homme le plus détesté des Etats-Unis. A ses côté, l'avocate Blair Berk, elle aussi réputée pour son CV.

Pour se défendre, mieux vaut choisir des avocats expérimentés. Harvey Weinstein a engagé une tête bien connue pour se défendre contre les accusations de harcèlement sexuel, agressions sexuelles et viol : Benjamin Brafman, 69 ans, mondialement connu pour avoir défendu, avec succès, l'ancien directeur du FMI, Dominique Strauss-Kahn.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres