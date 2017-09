L'agresseur de Pierre-Ambroise Bosse dépose plainte contre le champion du monde du 800m

Dimanche 27 août, Pierre-Ambroise Bosse, récent médaillé d'or du 800 m aux Mondiaux d'athlétisme de Londres, a été violemment agressé sur le parking du casino à Gujan-Mestras, en Gironde par plusieurs individus. Hospitalisé et souffrant de multiples fractures, il s’est vu délivrer une interruption totale de travail (ITT) de 18 jours.

Il a également déclaré mettre un terme à sa saison. Sur son compte Facebook, la star française a raconté sa mésaventure et a publié les photos de son visage défiguré. Un homme de 24 ans suspecté d’avoir pris part à cette violente attaque avait été arrêté.

"Pierre-Ambroise Bosse a jeté une canette de bière en direction de mon client"

Ce 20 septembre, la version des faits exposée par le coureur est mise à mal. "Pierre-Ambroise Bosse a éludé beaucoup de choses" et "il faut qu'il dise toute la vérité" sur cette agression, a déclaré dans les colonnes de Sud Ouest Me Arnaud Dupin, l'avocat de l'agresseur. Selon lui, c'est l'athlète qui a porté les premiers coups. "Mon client (…) était sur le parking du Casino avec des copains et il n'a rien demandé à personne. Il y a eu méprise lorsque Pierre-Ambroise Bosse est sorti furieux de sa voiture et a jeté violemment une canette de bière en direction de mon client qui s'est protégé avec ses bras et a été blessé au niveau d'un biceps", explique Me Arnaud Dupin, affirmant que son "client reconnaît avoir asséné un coup de poing" à Pierre-Ambroise Boss, "mais il ne lui a jamais donné de gifle par la vitre de la voiture".

"Nous avons produit un certificat médical et déposé une plainte à l'encontre du champion pour violences volontaires avec arme par destination", a-t-il annoncé, déplorant le fait qu'"aujourd'hui, on ne se préoccupe pas de celle-ci, le réquisitoire introductif du parquet ne vise qu'un seul fait : les violences commises sur Bosse".

"C'est ridicule"

En fin d'après-midi sur Europe 1, Pierre-Ambroise Bosse a réagi à ces accusations. "C'est ridicule, c'est tout. La procédure est en cours et je fais confiance à la justice". Pour lui, cette agression est derrière lui : "Je suis dans l’avenir. C’est terminé, j’ai tourné la page sur cette agression. Maintenant, je suis dans d’autres choses et je vais repartir sur mon entraînement comme je sais le faire".