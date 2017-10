Affaire Weinstein : Quentin Tarantino reconnaît qu'il "savait"

La tempête de l’affaire Weinstein continue de souffler sur Hollywood. Alors que des dizaines d’actrices accusent l’ancien producteur omnipotent du cinéma américain d’agression, de viol ou de harcèlement sexuel, la police de Los Angeles a ouvert une enquête le visant, pour une agression sexuelle qui remonterait à 2013. Selon plusieurs médias, la victime serait une actrice et mannequin italienne.

Et, chose assez rare depuis le début de l’affaire, un homme influent d’Hollywood a pris la parole : Quentin Tarantino, grand ami d’Harvey Weinstein, qui avait d'abord parlé de "révélations". Dans une interview publiée par le New York Times jeudi, le réalisateur oscarisé a reconnu qu’il était au courant depuis de longues années des agissements du producteur. "J'en savais suffisamment pour réagir plus que ce que j'ai fait", a reconnu l'homme de 54 ans. "C'était plus que les rumeurs habituelles, les ragots.

Ce n'était pas des ‘on dit'. Je savais qu'il avait fait plusieurs de ces choses".

Par ailleurs, Tarantino a admis que Mira Sorvino, son ancienne compagne, lui a notamment fait part d’attouchements non consentis de la part de Weinstein. Mais il a préféré, selon lui, "mettre de côté" cet épisode, qui n’était pourtant pas le seul dont il avait eu connaissance. "J'aurais aimé avoir agi de façon responsable face à ce que j'ai entendu" a-t-il regretté. "Si j'avais fait ce que j'aurais dû faire, il aurait fallu que je ne travaille pas avec lui".