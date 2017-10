Affaire Weinstein : le glaçant scandale sexuel qui accable Hollywood

Le scandale balaie le très puissant cinéma américain comme un raz-de-marée. Quelques jours après l’enquête du "New York Times", qui a révélé le 5 octobre que le producteur américain Harvey Weinstein, avait harcelé sexuellement de jeunes actrices comme Ashley Judd ou Rose McGowan, l'affaire a pris de telles proportions que le nabab d'Hollywood a été licencié de sa propre société.

Et depuis, les langues se délient, les témoignages deviennent de plus en plus accablants. Dernièrement, c'est l'actrice française Emma de Caunes qui a raconté au New Yorker comment le producteur l'avait harcelée en 2010.

Après l'avoir croisé au festival de Cannes, Weinstein lui demande de la rencontrer au Ritz, afin de lui parler d’un "rôle féminin fort ". L'actrice décline. Mais le producteur insiste et elle finit par accepter. Une fois dans la chambre de Weinstein, celui-ci part dans la salle de bains alors qu’Emma De Caunes répond à un coup de téléphone. Une fois raccroché, elle entend alors le bruit d’une douche.

Et c’est alors que Weinstein sort, nu, et en érection. "Que faites-vous ?", lui demande la fille d'Antoine de Caunes. Le producteur lui dit alors de s’allonger sur le lit, précisant que de nombreuses femmes l’ont fait avant elle. "J’étais pétrifiée, mais je ne voulais pas lui montrer parce que je sentais que plus je flippais, plus ça l’excitait. C’était comme un chasseur face à un animal sauvage. La peur l’excitait", ajoute-t-elle. L'actrice parvient à sortir de la chambre ("Nous n’avons rien fait ! C’est comme dans un film de Walt Disney" lui aurait lancé alors le producteur américain avant de l'appeler ensuite sans relâche).

"Je sais que tout le monde – et je dis bien tout le monde — à Hollywood, est au courant de ce qui se passe. Il ne se cache même pas vraiment. Je veux dire, la façon dont il le fait, tant de personnes sont impliquées et voient ce qui se passe. Mais tout le monde a trop peur de dire quoi que ce soit" a dénoncé Emma De Caunes. D'autres actrices comme Gwyneth Paltrow et Angelina Jolie, Asia Argento ou Judith Godreche ont également relaté des affaires d'abus sexuels par Weinstein. Et des acteurs tels que Ben Affleck ou Matt Damon sont accusés d'avoir été au courant des agissements du producteur, mais d'avoir fermé les yeux.