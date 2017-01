Affaire Morandini : l'enquête est classée sans suite

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Adrien Trebel se confie à Anderlecht: "J'ai choisi ce club car il a insisté pour me faire venir, c'est un pas en avant pour moi" (direct)

Paca reste la région la plus touchée par l'épidémie de grippe

Cet été, des comédiens avaient dénoncé dans le journal "Les Inrockuptibles" les conditions de castings et de tournage d'une websérie produite par Morandini comportant des scènes osées. Cinq jeunes comédiens, dont deux avaient témoigné dans le magazine, avaient porté plainte contre l'animateur, qui reste mis en examen dans une autre affaire, pour "corruption de mineurs aggravée". Cette autre enquête a été ouverte fin juillet à la suite d'une seule plainte. Elle n'est pas directement en lien avec "Les Faucons".

Au mois d'août, le parquet de Paris avait ouvert une enquête pour "harcèlement sexuel" et "travail dissimulé" sur les castings controversés pour une websérie ("Les Faucons") produite par l'animateur Jean-Marc Morandini. Ce mercredi, l'Agence France Presse annonce que selon une source judiciaire, cette enquête serait classée sans suite. La cause : "infractions insuffisamment caractérisées", selon cette source judiciaire.

