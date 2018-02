Affaire Hallyday : "Elle va en chier la Laeticia" juge Depardieu

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Réforme du bac : quatre épreuves écrites et grand oral

"Je me souviens que nous sommes 'morts' une fois ensemble", a-t-il lancé. "Nous étions tombés sur un abruti qui nous avait filé une dose de 'brown sugar', une sorte d’héroïne, et comme nous étions un peu bêtes parfois, nous avions sniffé ça. Nous avons eu 48 heures de coma, nous sommes 'morts' ensemble. Nous nous sommes réveillés chez Sylvie Vartan, villa Montmorency, nous ne nous souvenions de rien..."

Evidemment, il n'a jamais sa langue dans sa poche. Interrogé sur la situation délicate qui touche la famille Hallyday, Gérard Depardieu estime que "ce n’est pas bien ce qui se passe. Je connais Laura et David, ça va être très long. Elle va en chier la Laeticia. […] Je trouve triste pour certaines personnes, dont je ne citerai pas le nom, qu’on en arrive ici alors que Johnny était quelqu’un qui n’en avait rien à foutre de tout ça" tranche-t-il.

