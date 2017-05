Un ado demande du poulet gratuit pendant un an, son tweet devient le plus populaire du monde

C’est d’abord l’histoire d’une faim gargantuesque. Le 5 avril 2017, Carter Wilkerson, un adolescent de 16 ans installé au Nevada, a envoyé un tweet à la chaîne de fast-food Wendy's, en leur demandant une faveur un peu particulière : "Hey Wendy's, combien de retweets me faut-il pour que vous m'offriez une année gratuite de nuggets ?". Rapidement, les équipes de l'enseigne de restauration rapide ont répondu en plaisantant : "18 millions". Ce à quoi l'adolescent a riposté très sérieusement: "C'est comme si c'était fait".

Carter Wilkerson a alors posté une photo de cette discussion avec pour légende : "Aidez-moi, un homme a besoin de ses nuggets". Ni une, ni deux, le monde fascinant d’Internet s’est mis en branle. Et le tweet de l’enfant gourmand a été retweeté près de 4 millions de fois… en un peu plus d’un mois. Il a ainsi dépassé le record établi par la présentatrice américaine Ellen DeGeneres avec sa photo prise à l’occasion de la cérémonie de remise des Oscars en 2014. Il s’agissait d’un selfie qui mettait en scène le tout-Holywood Meryl Streep, Brad Pitt ou encore Kevin Spacey.

Certes l’ado est donc loin du compte demandé. Mais beau joueur, (et sans doute conscient qu’il y avait là un joli coup de pub à faire), Wendy a accepté la requête initiale : "un an de nuggets" offerts. L’entreprise va également reverser 100 000 dollars à l’association Dave Thomas Foundation for Adoption, que le jeune homme veut promouvoir désormais. Invité sur le plateau de l'émission d'Ellen DeGeneres, lui demandant de ne pas battre son record, Carter Wilkerson a confié : "Honnêtement, tout ce que je veux c'est manger des chicken nuggets. J'adore tellement ça". Prévois quand même un peu de sport dans tout ça, Carter…