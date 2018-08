L'actrice de Quantico, Priyanka Chopa et l'ex Jonas Brother, Nick Jonas, sont fiancés

Priyanka Chopra et Nick Jonas vont bientôt se dire oui. Entre l'actrice et le chanteur, les choses vont très vite. Ils ne sont ensemble que depuis quelques mois, mais ils viennent déjà de fêter leurs fiançailles. C'était ce week-end dans un hôtel de Bombay, en Inde (le pays natal de Chopra) et les familles des deux jeunes gens étaient réunies.

Après la soirée, les deux fiancés ont pris part à un rituel indien pré-nuptial. Tous les deux vêtus de tenues typiquement indiennes ils ont participé à une cérémonie de prières puja, encadrée par un prête. Prinyanka Chopra et Nick Jonas ont tous deux partagés des photos de leur soirée sur les réseaux sociaux. L'ancienne Miss Monde 2000 a sélectionné plusieurs clichés de la cérémonie puja, légendés : "La seule manière de le faire...avec la famille et Dieu. Merci à tous pour vos voeux". Son futur mari a quant à lui choisi une photo plus intimiste avec la légende : "La future Madame Jonas...Mon cœur.

Mon amour".