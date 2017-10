L’actrice Danielle Darrieux est décédée à l'âge de 100 ans

Elle avait soufflé ses 100 bougies il y a quelques mois, le 1er mai dernier. Danielle Darrieux est décédée le 18 octobre dans sa demeure de Bois-le-Roy, en Normandie, où elle résidait avec son compagnon Jacques Jenvrin. Née à Bordeaux, elle était devenue une vedette d'avant-guerre dès ses 14 ans grâce à son rôle dans Le Bal de Wilhem Thiele. En tous, la comédienne sera apparue au casting de 103 films et dans une trentaine de pièces.

Parmi ses rôles les plus marquants figurent "La ronde" (1951), "L'affaire Cicéron" de Joseph Mankiewicz (1952). "La Vérité sur Bébé Donge" (1953) mais aussi "Le Rouge et le Noir" d'Autant-Lara, "Les Demoiselles de Rochefort", ou plus récemment "Huit femmes" de François Ozon.

Durant sa riche carrière, llle aura côtoyé des partenaires prestigieux : Jean Gabin, Jean Marais, Bourvil, Fernandel, Louis de Funès, Alain Delon, Jean-Claude Brialy ou encore Michel Piccoli. Cette légende du cinéma avait effectué sa dernière apparition avec "Pièce montée" de Denys Granier-Deferre, en 2010. Ses obsèques auront lieu mardi 24 octobre en l'église de Bois-Le-Roy.