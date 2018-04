L'acteur Verne Troyer (Mini-Moi dans "Austin Powers") est décédé

Verne Troyer, l'acteur nain qui incarnait Mini-Moi dans la série de films Austin Powers, est mort ce samedi 21 avril. C'est avec une grande tristesse et le coeur incroyablement lourd que nous écrivons que Verne est décédé aujourd'hui", ont annoncé ses proches sur Instagram. Agé de 49 ans, le comédien est décrit par ses proches comme "extrêmement bienveillant" et qui souhaitait "faire sourire et rire tout le monde" et "aider de son mieux".

Les causes de sa mort n'ont pas été précisées, mais le message se poursuit avec les mots suivants : "La dépression et le suicide sont des problèmes très graves.

On ne sait jamais quelle bataille mène quelqu’un en lui-même. Soyez gentils les uns envers les autres. Et sachez toujours qu’il n’est jamais trop tard pour venir en aide à quelqu’un.

Vu dans Austin Powers, mais aussi dans Men in Black, Harry Potter à l'école des sorciers (il interprétait le gobelin Gripsec), Le Grinch ou Las Vegas Parano, Verne Troyer, qui mesurait 81 cm, était l'un des hommes les plus petits du monde.

L'acteur Mike Myers, qui jouait Austin Powers a rendu hommage à un "professionnel accompli" et un "phare de positivité pour ceux d'entre nous qui ont eu l'honneur de travailler avec lui". "C'est un jour triste, mais j'espère qu'il est désormais dans un endroit meilleur. Il nous manquera beaucoup".