L'acteur Reg E. Cathey (The Wire, House of Cards...) est mort

L'acteur Reg E. Cathey, célèbre pour son rôle de Freddy Hayes dans la série House of Cards, de 2013 à 2016, pour lequel il a obtenu le Primetime Emmy Award du meilleur acteur invité dans une série télévisée dramatique en 2015, est décédé ce vendredi à New York, a annoncé David E. Simon, le scénariste de la série "The Wire", dans laquelle Cathey a également joué. Il souffrait d'un cancer des poumons.

"Il n’était pas seulement un talentueux acteur - mais l’un des êtres humains les plus charmants avec lequel j’ai partagé de longs moments pendant le tournage de la série", a écrit David E. Simon sur Twitter.

Reg E.

Cathey avait aussi joué dans des épisodes de Star Trek : La Nouvelle Génération, Homicide, The Corner et Oz, ainsi que dans la comédie Pootie Tang (en) et le film d'action S.W.A.T.. Il a aussi joué dans le film Les Quatre Fantastiques, en 2015.

Dans un communiqué, Netflix a également salué sa « gentillesse » et sa « générosité » .