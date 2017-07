L'acteur Nelsan Ellis (True Blood) est décédé

L'acteur Nelsan Ellis, surtout connu pour son rôle de Lafayette Reynolds, dans la série télévisée True Blood, est décédé à l'âge de 39 ans des suites d'une crise cardiaque, a annoncé son manager à la chaîne de télévision CNN.

Originaire de l'Illinois et pupille de l'Etat lorsqu'il était enfant, il s'était inscrit à l'école Juilliard à l'âge de 21 ans.

Il incarnait dans True Blood un cuisinier gay et médium, Lafayette, et était devenu le personnage préféré des fans de cette série de HBO diffusée de 2008 à 2014. En raison de la vraisemblance de son jeu d'acteur, il a avoué être souvent interrogé sur son orientation sexuelle, mais avait bien une partenaire, Tiffany Snow, depuis 1993, avec qui il a eu un fils.

"Nous sommes extrêmement attristés par le décès de Nelsan Ellis", a déclaré HBO dans un communiqué samedi. "Nelsan était un membre de longue date de la famille HBO, qui se souviendra affectueusement de son interprétation révolutionnaire de Lafayette (...) Nelsan manquera profondément à tous ses fans et à nous, chez HBO".

Pour ce personnage de Lafayette, il avait obtenu en 2008 le Satellite Award du meilleur second rôle dans une série télévisée, et en 2009 Ewwy Award du meilleur second rôle dans une série télévisée dramatique.