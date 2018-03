L'acteur Marcel Philippot, célèbre pour son rôle dans "Palace", est décédé

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

RDC: femmes et enfants fuient les exactions en Ituri

Fiorentina : Davide Astori mort “de causes naturelles”

Syrie et balistique: la France va avoir un "dialogue franc" avec l'Iran

Il avait été rendu célèbre pour son rôle de client irrascible dans la série "Palace", à la fin des années 80. Jean-Michel Ribes, créateur de la série, lui avait confié le rôle du client mécontent, qui opposé au directeur du Palace (Philippe Khorsand), répétait sans cesse « Appelez-moi le directeur ǃ », puis « Je l'aurai, un jour je l'aurai », devenue phrase culte du grand public. Grâce à cette réplique, son personnage était devenu célèbre et recyclé en égérie de l'assureur Maaf.

Comédien de théâtre, de cinéma et de télévision, formé au Conservatoire de Paris, il était habitué des seconds rôles, notamment dans des comédies, « Brèves de comptoir » (pièce et film), « Le Schpountz », la série « Kaamelott ».

