AC/DC annonce le décès de son fondateur et guitariste Malcolm Young

Triste série pour le groupe AC/DC. Après George Young, le mentor du groupe, décédé le 23 octobre, AC/DC a annoncé ce samedi la disparition de Malcolm Young. Il formait avec le troisième membre de la fratrie, Angus Young, le duo de guitariste ayant fondé le groupe en 1973.

"Malcolm souffrait de démence depuis plusieurs années et est décédé en paix, sa famille veillant près de lui", a précise le groupe dans un communiqué. Le groupe a rendu hommage à un "compositeur, guitariste, performeur, producteur et visionnaire qui aura inspiré beaucoup".

"En tant que frère, il est difficile d'exprimer par des mots ce qu'il a signifié pour moi durant ma vie, le lien que nous avions était unique et très spécial", a écrit Angus Young dans un autre post sur Facebook.

Malcolm Young n'officiait plus dans le groupe depuis 2014. Selon le quotidien The Australian, le guitariste a fait un accident cérébral en 2013 et souffrait depuis de démence. A l'époque, AC/DC avait annoncé : "Après quarante ans de vie dédiée à AC/DC, le guitariste et fondateur du groupe Malcolm Young a décidé de faire une pause au regard de ses soucis de santé. Malcolm souhaite remercier les légions de die-hard fans à travers le monde pour leur indéfectible amour et soutien. À la lumière de cette nouvelle, AC/DC demande que la vie privée de Malcolm et de sa famille soit respectée pendant cette période. Le groupe continuera à faire de la musique". Il avait été remplacé par son neveau, Stevie Young.