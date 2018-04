Accusés de véhiculer des clichés racistes, "Les Simpson" répondent dans un épisode

Tout commence en novembre dernier, lorsque le personnage d'Apu Nahasapeemapetilon, sympathique épicier indien de la série "The Simpson", se retrouve au cœur d'un documentaire baptisé The Problem with Apu. L'auteur, Hari Kondabolu, y accuse les créateurs de la série de véhiculer des stéréotypes racistes autour du personnage, qui possède un accent très marqué, et qui est doublé par un acteur blanc.

Les créateurs de la série ont décidé de répondre à leur façon à l'occasion de l'épisode 15 (intitulé No Good Read Goes Unpunished) de la saison 29 actuellement diffusée sur FOX.

Dans une courte séquence, Marge décide de lire à sa fille Lisa le livre préféré de son enfance, La Princesse dans le jardin.

Rapidement, la mère à la légendaire chevelure bleue se rend compte que l’ouvrage est beaucoup plus raciste que dans son souvenir. "Qu’est-ce que je suis censé faire?" s’interroge Marge. Lisa se retourne alors pour s’adresser directement aux téléspectateurs et commente: "C’est difficile à dire. Quelque chose que l’on a applaudi il y a des décennies et qui paraissait inoffensif est maintenant politiquement incorrect. Que pouvez-vous faire?". La réponse des Simpsons n'a visiblement pas convaincu Hari Kondabolu, qui a fait part de son étonnement sur Twitter.