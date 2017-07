Accusée d'avoir tuée son mari, une femme est dénoncée par son perroquet

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Hanni et Trebel offrent la Supercoupe à Anderlecht face à Zulte Waregem (2-1)

Euro: France et Autriche 1-1

Roddick et Clijsters au Hall of Fame du tennis

Alors que les enquêteurs étaient dans un premier temps à la recherche d’une tierce personne qui aurait tiré sur le couple, un témoin inattendu a fait son apparition. Pris en charge par les parents de la victime, le perroquet du couple ne cessait de répéter une conversation animée, en imitant différentes voix, se terminant par "Ne tire pas, putain". Les parents ont filmé Bud afin de fournir la vidéo aux enquêteurs. Un spécialiste des perroquets a alors analysé les paroles de l’animal et a assuré que ce dernier reproduisait bien la dispute du couple peu avant le drame.

