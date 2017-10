Accusé du viol d'une fillette de 10 ans, Roman Polanski dément

Alors qu'Hollywood est en pleine tempête, balayé par l'affaire Weinstein, une autre personnalité du cinéma se retrouve engluée dans un (nouveau) scandale sexuel. Interviewée par le quotidien britannique The Sun , une cinquième femme a accusé Roman Polanski d'agression sexuelle. Marianne Barnard affirme que le cinéaste franco-polonais, qu'elle aurait rencontré par l'intermédiaire de sa mère, aurait abusé d'elle en 1975, alors qu'elle avait 10 ans.

"Il a pris des photos de moi sur des rochers, avec un manteau de fourrure" confie-t-elle. "J'étais en bikini, je pensais que c'était pour un magazine ou quelque chose comme ça."

"Puis il m'a dit: 'enlève ton haut de bikini', ça ne me dérangeait pas parce que j'avais 10 ans et je courais souvent sans mon haut. Mais il voulait que je retire mon bas. J'ai commencé à me sentir mal à l'aise. À ce moment, j'ai réalisé que ma mère était partie. Je ne sais pas où elle est allée, je n'avais pas vraiment remarqué qu'elle n'était plus là. Puis, il m'a agressée."

Rapidement, Roman Polanski a répondu à ces accusations dans un communiqué transmis par son avocat. "Monsieur Roman POLANSKI conteste formellement les accusations de Madame BARNARD concernant des faits de 1975 alors qu'elle avait dix ans. Les seuls faits qu'on peut lui reprocher sont ceux qui concernent Samantha GEIMER qu'il a reconnus dès sa première audition il y a quarante ans et à l'égard desquels Madame GEIMER s'est encore exprimée récemment, en réaffirmant à la fois son pardon à Monsieur POLANSKI et les reproches qu'elle faisait à la justice américaine. La justice suisse et la justice polonaise ont estimé qu'il avait exécuté sa peine, et au-delà. Il conteste toutes les autres accusations sans fondement dont il a fait l'objet".