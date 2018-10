Abdellatif Kechiche "conteste catégoriquement" les accusations d'agression sexuelle

Le monde du cinéma est à nouveau secoué par les conséquences du mouvement #MeToo et de la libération de la parole des femmes.

Après le scandale retentissant d'Harvey Weinstein à Hollywood, une comédienne avait porté de lourdes accusations à l'encontre du réalisateur et producteur Luc Besson.

Ce mercredi 31 octobre, un autre cinéaste est concerné dans l'Hexagone. Une enquête préliminaire pour agression sexuelle a été ouverte à l'encontre du cinéaste Abdellatif Kechiche, selon des informations de BFM TV.

La plainte en question a été déposée le 6 octobre 2018 par une actrice de 29 ans.

D'après des précisions de BFM TV, la jeune femme a dîné dans la nuit du 23 au 24 juin 2018 avec le cinéaste dans un appartement dans le XXe arrondissement de Paris.

La comédienne a indiqué avoir bu plusieurs verres d'alcool, servis par un ami d'Abdellatif Kechiche.

Elle ne se serait alors plus souvenue du reste de la soirée. L'actrice évoque ensuite s'être réveillée avec le pantalon ouvert. Le réalisateur, selon les déclarations de la comédienne citées par BFM TV, se livrait alors à des attouchements sur elle.

Abdellatif Kechiche "conteste catégoriquement la véracité des accusations" d'agression sexuelle, selon des précisions de son avocat Jérémie Assous auprès de France Info.

Les films exceptionnels d'Abdellatif Kechiche comme "La graine et le mulet", "Vénus Noire" ou plus récemment "Mektoub, My Love" ont marqué des générations entières de cinéphiles.

Les méthodes de travail du cinéaste avaient été critiquées par le passé par certaines comédiennes (notamment Léa Seydoux) sur le rythme de travail intense qui règnait sur le plateau.