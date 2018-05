Le 71e festival de Cannes est lancé, et ce sera un festival très politique

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Kim Jong Un et Xi Jinping affichent leur entente retrouvée

Orages de grêle : où seront-ils les plus violents ?

Le SAMU refuse de la prendre en charge, elle meurt quelques heures plus tard

En savoir plus

Le jury a malgré tout fini par s'exprimer sur des sujets cinématographiques. On leur a demandé ce que sera cette 71e Palme d'or. "Un film qui traverse le temps", a joliment répondu Blanchett.

Son collège et membre du jury Denis Villeneuve a d'ailleurs voulu donner un signal positif :

La touche "féministe" de ce festival ne s'est d'ailleurs pas démentie quand la présidente a déclaré "vous pouvez être belle et intelligente" à une personne qui l'interrogeait sur les protocoles, jugés sexistes par certaines féministes.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres