70 ans du Prince Charles : "Je ne serai pas un roi qui s'ingère, je ne suis pas si stupide !"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Afrique du Sud: des Springboks plus verts

Fichage ethnique: Létang, ex-responsable du PSG, se dit "profondément choqué et blessé"

Budget italien: la tension monte entre Rome et Bruxelles, le FMI inquiet

Des parents d'une élue LREM condamnés à Tours pour l'avoir enlevée et séquestrée La famille de cette conseillère départementale avait vainement tenté de la marier au fils d'un notable algérien.

Son fils Harry l'a remercié d'avoir accepté d'amener sa femme Meghan à l'autel. Son autre fils William en a appelé à sa fibre de grand-père, lui faisant savoir qu'il voulait que ses enfants voient plus leur grand-père.

Dans le reste de l'entretien, les Anglais ont pu entendre la Duchesse de Cornouailles (Camilla) sa femme, le défendre : "C'est un homme exceptionnel. Les gens le voient comme un homme très sérieux, ce qu'il est. Mais j'aimerai beaucoup qu'ils voient son côté plus lumineux", évoquand son sense de l'humour.

Il a expliqué s'être préparé à son rôle d'héritier, qu'il distingue de celui de Prince de Galles, et s'est emporté quand un journaliste a laissé entendre que certains s'inquiétaient du fait qu'il puisse garder sa liberté de ton (il commente souvent l'actualité) une fois devenu roi : "Non !

Alors qu'il vient d'atteindre les 70 ans, le Prince Charles a accepté de répondre à un grand entretien, exercice auquel il ne s'était pas adonné depuis des années. Et la chose est compréhensible, tant la presse n'a de cesse d'égratiner son image, soutenant parfois ouvertement la candidature de son fils comme prince héritier.

