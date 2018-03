A 40 ans, Loana est désormais grand-mère

Loana s'est métamorphosée. Amincie, débarrassée de ses démons et désormais… grand-mère ! Selon Closer, la fille de l'ancienne lofteuse, Mindy (20 ans), a donné naissance à son premier enfant. Une petite fille prénommée Maelysse et née en juin dernier. "Papa et maman s’aimaient tellement fort qu’une petite princesse a commencé à grandir de cet amour. Grande surprise qui, aujourd’hui, nous ravit. Malheureusement, le dicton vivre d’amour et… de lait maternel ne suffira pas à notre petit bout" ont écrit les parents dans la liste de naissance en ligne de la petite fille, âgée de 8 mois.

Il faut dire aussi que la jeune grand-mère (40 ans) n'était pas au courant de cette naissance. Loana et Mindy ne se parlent plus, depuis maintenant 3 ans. Dans son livre, "Si dure est la nuit, si tendre est la vie", Loana expliquait : "Elle ne me donne pas de nouvelles, l’espoir en moi ne meurt pas. Quoi qu’il advienne, j’y croirai jusqu’à mon dernier souffle." Un espoir pour se retrouver ?