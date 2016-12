31 décembre : la moitié de la planète devra patienter une seconde de plus avant de célébrer 2017

Le 31 décembre au soir, la moitié de la planète, dont la France, devra patienter une seconde supplémentaire avant de célébrer 2017, en raison de l’ajout d’une seconde "intercalaire" pendant la nuit du Nouvel An, a annoncé le Service international de la rotation terrestre et des systèmes de référence à Paris (IERS). L'ajout de cette "seconde intercalaire" est nécessaire afin d'harmoniser le temps universel, basé sur la rotation de la Terre et le temps atomique, défini par une dizaine d’horloges atomiques.

En temps universel coordonné (UTC, souvent appelé GMT), une partie du globe passera de 23 heures 59 minutes 59 secondes à 23 heures 59 minutes et 60 secondes. En France, la seconde supplémentaire interviendra à 00h59 et 59 secondes, en raison de l’heure d’hiver (UTC+1).

Deux échelles de temps différentes existent aujourd'hui : l'échelle du temps universel, basé sur la rotation de la Terre et sa position par rapport aux astres, et celle du temps atomique international, défini depuis 1971 par une dizaine d’horloges atomiques situées dans le monde entier. La seconde "additionnelle" aura donc pour but d'harmoniser ces deux échelles.