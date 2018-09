2,5 millions de Français ont participé au Loto du patrimoine

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Retrait de cash de nouveau possible après la panne

«On ne peut pas croire en Dieu et être mafieux»

Thaïlande: un jeune éléphant tombe dans un égout et s'électrocute

Le Premier veut une concertation au sein du Benelux et une consultation de l'opinion

En savoir plus

Au total, la FDJ estime que les recettes vont atteindre entre 15 et 20 millions d'euros.

Pour Stéphane Bern, ce double succès est bien sûr une bonne nouvelle : "Je crois que les objectifs seront donc atteints, et même dépassés, ce qui est une très bonne nouvelle pour notre patrimoine", a-t-il déclaré.

Outre ce loto, la FDJ a lancé un ticket à gratter intitulé "Mission Patrimoine". Vendus 15 euros pièce depuis le 3 septembre, "2,5 millions ont déjà été vendus, soit plus de 20%, ce qui est le signe que ce jeu rencontre un grand succès, autour de joueurs réguliers de la FDJ mais aussi d'un public nouveau", s'est félicitée vendredi matin la PDG de la Française des jeux, Stéphane Pallez.

"Uniquement grâce à ce tirage, grâce à la mobilisation des Français, c'est plus de 3,5 millions d'euros qui vont financer le patrimoine français en péril", indique la Française des jeux.

Selon la Française des jeux, 2,5 millions de Français ont joué au super loto Mission Patrimoine et les mises ont atteint 14 millions d'euros, soit environ 30% de plus qu'un tirage habituel.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres