"2017, enfin le bout du tunnel" : la Une de Charlie Hebdo, 2 ans après l'attentat

Deux ans presque jour pour jour après les attentats qui ont coûté la vie à plusieurs membres de sa rédaction, le journal satirique Charlie Hebdo publiera mercredi 4 janvier un numéro spécial, titré "2017 enfin le bout du tunnel".

Le dessin en Une du numéro 1276 a été réalisé par le dessinateur Foolz, membre de la nouvelle génération de caricaturistes de l'hebdomadaire. Celui-ci met en scène un homme barbu cherchant "le bout du tunnel" à travers le canon de son arme à feu.

En 2016, un an après l'attaque, Charlie Hebdo avait titré "1 an après, l'assassin court toujours", dessinant un Dieu équipé d'une Kalachnikov, et portant des vêtements sanglants.

L'attentat perpétré le 7 janvier 2015 par les frères Kouachi avait causé la mort de 12 personnes, dont de nombreux membres de la rédaction de Charlie Hebdo: Cabu, Charb, Honoré, Georges Wolinski, Tignous, Elsa Cayat, Mustapha Ourrad ou encore Bernard Maris.