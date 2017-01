"Les 12 coups de midi" : dernière émission pour Christian, éliminé après 193 participations

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"Merci avec un grand M Christian pour cette complicité que Vous avez su tisser tout au long de cette demie année passée à mes côtés. Personnellement, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais Vous, du haut de vos 167 centimètres, Vous êtes maintenant le plus grand. Vous qui avez été décrié, critiqué, Vous avez su répondre à quelques 5000 questions que je vous ai posées", a écrit Jean-Luc Reichmann.

Une belle revanche pour Christian, qui était au RSA avant son arrivée dans l'émission. "Le premier jour de tournage, on a dû lui avancer de l’argent pour qu’il puisse rentrer à son hôtel", explique Thibaut Pupat, le producteur des "12 coups de midi". "Si j’avais 25 ans, j’aurais pété un plomb. J’aurais sûrement tout claqué. Mais à 52 ans, je compte mettre à l’abris mes deux garçons, Clément 7 ans et Robin, 6 ans. Ma seule folie, ça sera de voyager pour voir les sept merveilles du monde", a-t-il expliqué au Parisien.

Christian a en effet établi un record de longévité pour un candidat de jeu télévisé. Sa cagnotte de 809.392 euros, dont 600 000 en cash et le reste en cadeaux, est aussi le deuxième plus gros gain de la télévision française, après le million d'euros décroché par une candidate de "Qui veut gagner des millions ?" en 2004.

Vous que j'ai surnommé très rapidement « le Professeur » tant j'avais le sentiment de prendre une leçon à chaque émission, êtes devenu le candidat à la plus grande longévité de l’Histoire des Jeux TV", écrit l'animateur.

"Après plus de 6 mois d’une aventure qui a bouleversé votre vie à tout jamais, ce samedi 14 Janvier Vous, le plus grand Maître de Midi de l’histoire des 12 COUPS, êtes éliminé.

C'est la fin d'une aventure. L'animateur du jeu de TF1 "Les 12 coups de midi", Jean-Luc Reichmann, a annoncé l’élimination ce samedi de Christian Quesada. Dans un long message posté sur Facebook, l'animateur a rendu un long hommage au candidat, qui quitte le jeu après 193 participations et une cagnotte de 809.392 euros.

