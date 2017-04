"Les 12 coups de midi" : le champion Christian est devenu acteur

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Laurent C.

"J'ai dit oui assez vite, car j'avais envie de me confronter à de nouveaux objectifs.

deux nouvelles photos du tournage de Dawn Of Crime avec @chris12mdm pic.twitter.com/rfPGuXoJ2j

Fin de trois jours de tournage intensif avec @chris12mdm Dawn Of Crime s'est trouvé un guest de talent Wait & See pic.twitter.com/yo5Ez1nQbC

Christian Quesada, qui a remporté plus de 800.000 euros au terme de 193 participations au jeu présenté par Jean-Luc Reichmann, semble avoir pris goût aux caméras. L'homme, qui touchait le RSA avant de marquer de son talent l'émission de TF1, va très prochainement une apparition dans la web série fantastique "Dawn of Crime", comme l'a dévoilé Véga Urei, l'acteur principal qui joue Clark Kent, sur Twitter.

