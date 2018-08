A 106 ans, la veuve de Céline vend sa maison en viager

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Jean-Yves Chatelais, vu dans "Kaamelott" et "Dix pour cent" est mort

Elections au Nigeria: Bukola Saraki et son ambition présidentielle

En savoir plus

La veuve de Louis-Ferdinand Céline, Lucette Destouches, qui a déjà atteint l'êge vénérable de 106 ans, va pouvoir continuer à résider dans le pavillon quelque peu décrépi de Meudon-la-Forêt où elle et son mari s'était installée en 1951. A la mort de l'écrivain en 1961, elle n'avait pas déménagé et continué à vivre dans la demeure de l'écrivain du Voyage au bout de la nuit. C'est un voisin qui a décidé de s'offrir le bâtiment, lequel ne deviendra donc pas un lieu dédié à l'auteur, ce qui rassurre par ailleurs ses détracteurs.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres